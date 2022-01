Liverpool bestätigt: Gleich drei Top-Stars fallen wegen Corona aus

Wie der FC Liverpool rund anderthalb Stunden vor der Premier-League-Begegnung gegen den FC Chelsea verkündet, sind Alisson Becker, Joel Matip und Roberto Firmino wegen des Verdachts positiver Corona-Infektionen keine Option fürs Top-Spiel.

Die Truppe von Chefcoach Jürgen Klopp will dadurch mit einer ungewöhnlichen Startelf auswärts in London den Sieg holen.

