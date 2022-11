Die Liverpool-Bosse wollen den Klub verkaufen

Die Fenway Sports Group (FSG) plant einen Verkauf des FC Liverpool.

Dies berichtet das englische Portal «The Athletic». Demnach wollen die US-Besitzer, hinter denen mit dem 73-jährigen John W. Henry ein milliardenschwerer Unternehmer steht, den Verein in neue Hände übergeben. Angebote werden geprüft. Für den Verkaufsprozess wurde Unterstützung von den beiden US-Investmentbanken Goldman Sachs and Morgan Stanley geholt.

Welche Interessenten es gibt und in welchem Zeithorizont der FC Liverpool verkauft werden könnte, ist noch unklar. Die Fenway Sports Group hat die Eigentumsrechte am Verein im Jahr 2010 von George Gillett Jr. und Tom Hicks übernommen.

In einem Statement der FSG heisst es: «Die FSG hat häufig Interessensbekundungen von Dritten erhalten, die sich um eine Beteiligung an Liverpool bemühen. FSG hat schon früher gesagt, dass wir unter den richtigen Bedingungen neue Anteilseigner in Betracht ziehen würden, wenn es im besten Interesse von Liverpool als Verein ist. FSG setzt sich weiterhin für den Erfolg von Liverpool ein, sowohl auf als auch neben dem Spielfeld.»

psc 7 November, 2022 14:36