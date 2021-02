Liverpool hat Brasil-Stürmer Raphinha ganz oben auf der Wunschliste

Der FC Liverpool will im Sommer trotz Coronakrise wieder in den Kader investieren. Auf der Shortlist der Transferziele ganz oben steht der brasilianische Stürmer Raphinha.

Der 24-Jährige schlug auf der Insel nach seinem Wechsel zu Aufsteiger Leeds United voll ein: In der spielstarken Offensive des Vereins steuerte er in dieser Saison in 17 Ligaspielen vier Tore und vier Assists bei. Den Sprung nach Europa machte Raphinha im Sommer 2016, als er zunächst in Portugal unterschrieb. In der letzten Saison war er dann in Frankreich bei Stade Rennes tätig und jetzt zeigt er in der Premier League starke Auftritte.

Laut “France Football” sind die Reds-Scouts vom Flügelstürmer begeistert. Günstig dürfte er im Sommer nicht sein, Raphinhas Vertrag bei Leeds United läuft noch bis 2024.

