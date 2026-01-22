Liverpool-Coach Arne Slot jammert nach 3:0-Sieg

Der FC Liverpool hat am Mittwochabend mit einem 3:0-Sieg bei Olympique Marseille in der Champions League ein Statement gesetzt. Dennoch liess Trainer Arne Slot seinem Frust nach Abpfiff freien Lauf.

Der 47-Jährige ist mit der Gesamtsituation nicht zufrieden und beklagt sich nicht zum ersten Mal über seinen zu kleinen Kader. «In den letzten 13 Spielen lagen wir nur 54 Minuten lang zurück. Wir haben mehrfach geführt. Wir mussten mit denselben Spielern spielen. Unser Kader ist nicht so gross wie der der anderen. Ich glaube nicht, dass das wirklich so ist, aber man weiss ja nie: Die Tatsache, dass jedes Mal dieselben Spieler auflaufen, könnte unseren Energiemangel in bestimmten Spielen erklären, in denen wir Gegentore kassiert haben», so Slot.

Im vergangenen Sommer hatten die Reds eine regelrechte Transferoffensive gestartet. Slot reicht es allerdings nicht aus. Die Breite im Kader fehlt ihm dennoch. Der Niederländer stand in dieser Saison auch schon auf der Kipp. Dank einigen Siegen ist es um seine Jobsicherheit inzwischen wieder besser bestellt als früher.