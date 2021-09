Bei strömendem Regen: Liverpool-Coach Jürgen Klopp tätigt Spatenstich

Bei strömendem Regen greift der deutsche Trainer zur Schaufel und eröffnet das Bauvorhaben der Reds. Für 60 Mio. Mio. Pfund baut der Traditionsklub die Tribüne Anfield Road End um 7’000 zusätzliche Plätze aus. Im Anschluss wird das Stadion über eine Kapazität von 61’000 Plätzen verfügen. Während des Baus soll die gesamte Tribüne normal nutzbar sein. Wegen der Corona-Pandemie kam es noch zu einigen Verzögerungen. Nun beginnt der Bau aber – Jürgen Klopp hat den Anfang gemacht.

A spade in the ground for the new Anfield Road expansion project pic.twitter.com/0YPq8luBFy

— Paul Gorst (@ptgorst) September 30, 2021