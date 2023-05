Liverpool-Coach Jürgen Klopp droht lange Sperre

Aussagen über Schiedsrichter Paul Tierney nach dem 4:3-Sieg gegen Tottenham könnten Liverpools Trainer Jürgen Klopp teuer zu stehen kommen.

Der deutsche Coach war mit der Leistung des Referees nicht zufrieden und machte auch keinen Hehl daraus. «Wir haben unsere Geschichte mit Tierney, ich weiss wirklich nicht, was er gegen uns hat. Er hat gesagt, dass es kein Problem gibt, aber das kann nicht wahr sein», sagte Klopp nach der Partie. Der Liverpool-Trainer führte weiter aus: «Mein Jubel war unnötig. Aber was er zu mir gesagt hat, als er mir die Gelbe Karte gab, ist nicht in Ordnung.»

Das Schiedsrichter-Gremium der Premier League (PGMOL) nimmt den Unparteiischen allerdings in Schutz. Tierney habe jederzeit «professionell gehandelt».

Da Klopp die Integrität des Referees infrage gestellt hat, könnte ihm von Seiten der FA eine lange Sperre drohen.

psc 2 Mai, 2023 17:34