Liverpool verliert erneut: FA Cup-Out bei Chelsea

Nach der ersten Liga-Niederlage am vergangenen Wochenende scheitert der FC Liverpool auch im FA Cup und verliert bei Chelsea mit 0:2.

Das Team von Jürgen Klopp verliert somit erstmals in dieser Saison zwei Spiele in Folge. Willian (13.) und Ross Barkley (63.) erzielen die Tore für die Blues. Liverpool hat zwar mehr Ballbesitz und kommt zu gefährlichen Abschlüssen, ein Treffer gelingt den Reds aber nicht. Damit ist das Triple ausser Reichweite, es verbleiben Titelchancen in der Liga und der Champions League.

psc 3 März, 2020 22:39