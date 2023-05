Liverpool könnte Youngster Fabio Carvalho verleihen

Fabio Carvalho, der im vergangenen Saison von Fulham zum FC Liverpool wechselte, blickt auf eine schwierige erste Saison bei den Reds zurück. Der 20-Jährige hat vor allem in der zweiten Saisonhälfte kaum mehr Spiele bestreiten dürfen. Im Sommer steht wohl eine Ausleihe an.

Dies deutet Liverpools Trainer Jürgen Klopp auf einer Pressekonferenz ziemlich klar an. "Es besteht die Möglichkeit, dass Fabio Carvalho ausgeliehen wird. Das war vielleicht nicht das beste Jahr seiner Karriere, aber es könnte sein wichtigstes werden. Keiner hat mich mehr beeindruckt als er. Seine Arbeitsmoral wird ihm eine fantastische Karriere bescheren", sagt der deutsche Coach.

Wichtig für den portugiesischen Youngster ist regelmässige Spielpraxis. Diese soll er in der kommenden Saison wieder erhalten. Sein Vertrag in Liverpool läuft bis 2027 und aufgegeben haben Klopp und Co. den Angreifer noch längst nicht.

psc 26 Mai, 2023 14:47