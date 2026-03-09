SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Ausfall

Liverpool muss gegen Galatasaray auf Stammgoalie Alisson verzichten

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 9 März, 2026 15:29
Der brasilianische Torhüter Alisson steht dem FC Liverpool für das Hinspiel des Champions League-Achtelfinals gegen Galatasaray nicht zur Verfügung.

Die Reds müssen die Reise nach Istanbul ohne ihre Nummer 1 antreten. Alisson hat sich offenbar eine Trainingsverletzung zugezogen. Auf genaue Angaben verzichtet Liverpool. Sein Name fehlt aber im Kader, der am Dienstagabend in der Türkei antritt.

An Stelle von Alisson wird bei den Reds stattdessen der Georgier Giorgi Mamardashvili zwischen den Pfosten stehen. Der 25-Jährige kam in dieser Saison bislang zu elf Einsätzen. In der Champions League kam er dabei viermal zum Einsatz. Es resultierten zwei Siege gegen Eintracht Frankfurt (5:1) und Real Madrid (1:0), aber auch zwei Niederlagen bei Galatasaray (0:1) und der PSV Eindhoven (1:4). Zum Duell mit dem Süper Lig-Klub kommt es nun erneut.

