Liverpools Supertalent Harvey Elliott erhält 1. Profivertrag

Der 17-jährige Flügelstürmer Harvey Elliott hat beim FC Liverpool seinen ersten Profivertrag unterzeichnet.

Der Youngster lief am 4. Mai 2019, damals noch im Trikot des FC Fulham, als jüngster Spieler der Geschichte in einem Premier League-Spiel auf. Damals war er erst 16 Jahre und einen Monat alt. Jetzt unterzeichnet Harvey Elliott bei den Reds erstmals einen Profivertrag. In der aktuellen Saison kam er zu zwei Kurzeinsätzen in der Premier League. Meist war er in Liverpool für die U23 aktiv.

✍️ Harvey Elliott has signed his first professional contract with the Reds 🔴 — Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) July 6, 2020

psc 6 Juli, 2020 17:45