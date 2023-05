Liverpool: Highs und Lows des Clubs im Jahr 2023

Seitdem Jürgen Klopp im Jahr 2015 von seiner Auszeit zurücktrat und das Ruder beim englischen FC Liverpool in die Hand nahm, ging es mit dem Verein steil bergauf. Das vorläufige Highlight: Der Gewinn der Champions League 2019. Gefolgt von der Meisterschaft ein Jahr später, die vielen Fans nach der 31-jährigen Durststrecke des Vereins wohl noch deutlich mehr bedeutet haben dürfte. Die Reds spielten sich an die Spitze des Fussballs und etablierten sich dort. Die Zukunft sah rosig aus, bis die Realität den Verein in der Saison 2022/23 nun einholte.

Auf der Welle des Erfolgs kann man schliesslich nicht ewig mitschwimmen. Eine riesige Krise durchlebt Liverpool zwar nicht. Wirklich den Erwartungen konnte man in der Saison 2022/23 aber nicht. Das neue Jahr 2023 beging man am 02. Januar mit einer 3:1 Niederlage gegen Brentford, die erst zwei Jahre zuvor in die erste Liga aufgestiegen waren. Das Jahr wurde auf dem 7. Tabellenplatz eingeläutet. Das zeigt schon einmal eine Tendenz: Viele sportliche Highlights gab es im Jahr 2023 vonseiten Liverpools nicht. Wir haben uns dennoch einmal angeschaut, welche erinnerungswürdigen Momente es gab.

Ein Jahr hinter den Erwartungen

Der Abgang von Sadio Mané zum FC Bayern war keiner, der sportliche einfach zu verdauen war. Das hat sich schnell abgezeichnet. Insbesondere, da Neuzugang Darwin Núñez, der die Lücke füllen sollte, keinen einfachen Einstieg fand und eine gute Gelegenheit nach der anderen ausliess. Generell ist die Saison von Unstimmigkeiten und wiederkehrenden sportlichen Rückschlägen geprägt. Selbst risikobegeisterte werden ihre Sportwetten in den Android Casino Apps wohl nicht auf eine Meisterschaft der roten gesetzt haben. Statt um die Meisterschaft mitzukicken, bangt man am Ende der Saison um eine Platzierung, die wenigstens das Mitspielen in einem europäischen Wettbewerb ermöglicht. Die prägende und immer wiederkehrende Emotion dieser Saison: Frust.

Dennoch zeigt sich dieser Frust auch in einem negativen Highlight der Mannschaft. 2023 machte Trainerlegende Jürgen Klopp mit negativen Äusserungen über Schiedsrichter Paul Tierney auf sich aufmerksam. Und das, obwohl das Spiel gegen die Tottenham Hotspurs durch ein Tor in der Nachspielzeit mit 4:3 für sich entschieden werden konnte. Dieses Tor bejubelte Klopp sichtlich wütend vor dem vierten Offiziellen John Brooks, was eine Verwarnung nach sich zog. Nach dem Spiel wetterte Klopp dann weiter gegen den Schiedsrichter. Schlagzeilen, auf die der Verein wohl gerne verzichten könnte. Ebenso auf die nun wohl drohende Sperre für den Coach (die FA möchte seine Schiedsrichter in besonderem Masse vor Hass schützen und wird deswegen wohl recht hart durchgreifen).

Ein weiterer Rückschlag im Kampf um einen Champions-League-Platz, der nun durch einen zu hohen Rückstand auf den 4. Platzierten Manchester United trotz zuletzt guter Form in unmöglicher Ferne scheint. Gleichzeitig ist aber auch der Euro-League-Platz noch nicht vollends gesichert, auf den auch Verfolger Tottenham zumindest noch mit einem halben Auge schielt.

Krimi an der Anfield Road

Besagtes Spiel gegen Tottenham am 30.04.2023 kann dennoch als das bisherige Highlight des Kalenderjahres gezählt werden. In diesem Spiel lag einfach alles drin, was das Fussballherz begehren kann. Zwei Konkurrenten, die in der Tabelle um einen internationalen Wettbewerb spielen, ein enges Spiel, viele Tore und gleich zwei davon in der Nachspielzeit. Und dann natürlich die bereits erwähnte Causa rund um Trainer Jürgen Klopp, die erst nach dem Spiel so richtig Fahrt aufnahm. Es passt aber auch einfach ins Bild, dass das bisherige Highlight des Jahres, welches letztendlich auch positiv für die Reds ausging, noch einmal spannender und dramatischer wurde, als es hätte sein müssen. Immerhin führte man nach 15 Minuten komfortabel mit 3:0. Einmal mehr gab man diese Führung aber aus der Hand, sodass am Ende ein kleines Wunder geschehen musste.

Natürlich schmeckt der Sieg so im Nachhinein doppelt so gut. Während des Spiels hätten die meisten Fans vermutlich trotzdem den konventionellen Weg der Ergebnissicherung bevorzugt. Nach Treffern von Kane und Son gelingt Richarlison in der 93. Minute die scheinbare Erlösung für die Spurs. Bis Jota direkt im Gegenzug die erneute Führung und den Sieg für Liverpool sicherte. Bislang definitiv das wildeste Spiel des Jahres.

Klare Sache gegen Manchester und Leeds

Weniger dramatisch, dafür aus Liverpool Sicht sportlich aber etwas entspannter, ging es wenige Wochen zuvor gegen Manchester United zu. Zwar ist dies genau jene Mannschaft, die Liverpool aktuell den Zugang zur Champions League versperrt, davon sah man am 05.03. allerdings nichts. An einem Tag, an dem einfach alles möglich schien und der in die Geschichte der Premier League eingehen sollte, schien einfach alles zu funktionieren. Mit 7:0 schickte man Manchester United auf die Heimfahrt. 6 Spieltage später ging auch Leeds United sang- und klanglos gegen Liverpool unter. Was am Tag des Spiels gegen die Red Devils wirklich los war und was für diesen unfassbaren Spielausgang gesorgt hat, wissen die Spieler wahrscheinlich selbst nicht so richtig. Insbesondere, weil der zwischenzeitliche Dämpfer bereits im nächsten Spiel erfolgte. Dieses wurde gegen Aufsteiger Bournemouth mit 1:0 verloren.

Fazit

Sich mit den Highlights auseinanderzusetzen, die der FC Liverpool in diesem Jahr hervorgebracht hat, ist gar nicht so einfach. Zu durchwachsen ist die Saison verlaufen. Zwar konnten hohe Kantersiege erreicht werden und das mitunter auch gegen ein sehr starkes Team und direkten Liga-Konkurrenten. Dem stehen aber auch zu viele unnötig abgegebene Punkte gegen schwächere Teams gegenüber. Letztendlich ist diese Saison eine Geschichte der Inkonstanz.

Kein Wunder, dass die Nerven im Club blank liegen. Das zeigte beispielsweise Klopps Reaktion und seine Aussagen nach dem Spiel gegen Tottenham. Und da nun eventuell eine längere Sperre zu befürchten ist, wird auch für den Endspurt der Saison keine Ruhe einkehren. Wenn es auch wenige positive Highlights zu verzeichnen gab, so muss man aber dennoch anerkennen, dass es keineswegs eine langweilige Saison für Liverpool war.

Zum Leidtragen der Fans schlugen die Emotionen – und die Schlagzeilen – aber immer wieder zwischen positiv und negativ hin und her. Umso spannender wird es also zu sehen, wie sich die zweite Hälfte des Jahres 2023 gestalten wird und ob ein leistungsmässiger Aufstieg der Fussballmannschaft möglich ist. Nämlich, wenn die neue Saison beginnt und Liverpool erneut die oberen Tabellenplätze in Angriff nimmt. Das muss nämlich das Ziel sein.

psc 11 Mai, 2023 16:22