Es dürften nur noch wenige Detailfragen zwischen dem FC Liverpool und Ibrahima Konate zu klären sein. Wie Transferinsider Fabrizio Romano schreibt, steht der Deal unmittelbar vor dem Abschluss. Einig sei man sich bereits hinsichtlich der Vertragslänge geworden, die über fünf Jahre ausgelegt sein wird.

Ibrahima Konaté to Liverpool, here we go soon! The deal is set to be completed, personal terms agreed on a five-years contract.

Liverpool will pay the release clause to RB Leipzig in the next days [around €35m] in order to finalize the signing of Konaté. 🔴 #LFC https://t.co/N4OWqqXiGu

