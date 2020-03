Liverpool hat neuen Plan mit Timo Werner

Der FC Liverpool verfolgt bei der Personalie Timo Werner offenbar einen neuen Plan.

Der deutsche Nationalspieler von RB Leipzig steht seit längerem im Fokus der Reds. Allerdings scheint er eher in den langfristigen Plänen eine Rolle zu spielen. Laut einem Bericht der “Bild” könnte der baldige englische Meister einen Kauf im Sommer mit anschliessender Leihe (zurück an Leipzig) anstreben. Dasselbe Vorgehen wählte Liverpool einst schon bei Naby Keita, der ebenfalls erst ein Jahr nach eigentlichem “Kauf” an die Anfield Road stiess. Zuletzt hat Timo Werner mit einigen Ladehemmungen zu kämpfen: Aus den letzten 7 Bundesligapartien resultierte “nur” ein Treffer.

Seine Saisonbilanz ist mit 27 Toren in 35 Pflichtspielen für seinen Klub dennoch weiterhin beachtlich. Dank einer Ausstiegsklausel ist er im Sommer angeblich für 55 bis 60 Mio. Euro zu haben.

psc 9 März, 2020 09:49