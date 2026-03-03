SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Ausfall

Liverpool-Neuzugang Jérémy Jacquet muss sich Operation unterziehen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 3 März, 2026 13:45
Liverpool-Neuzugang Jérémy Jacquet muss sich Operation unterziehen

Der französische Abwehrspieler Jérémy Jacquet wechselt im Sommer für über 60 Mio. Euro von Stade Rennes zum FC Liverpool. Der 20-Jährige muss nun allerdings länger pausieren.

Unmittelbar nach Bekanntgabe des anstehenden Transfers Anfang Februar hat sich Jacquet in Rennes verletzt. Nun gibt der Ligue 1-Klub bekannt, dass die Schulterblessur des Youngsters derart gravierend ist, dass sich dieser operieren lassen muss. Zunächst wurde eigentlich eine konservative Behandlung angestrebt.

Vorerst fällt Jacquet wegen des Eingriffs aus. Ob er in dieser Saison überhaupt noch einmal auf den Platz zurückkehren wird und wann dies der Fall ist, bleibt vorderhand unklar.

Rennes befindet sich voll im Kampf um die Champions League-Plätze.

Mehr Dazu
Falls Wechsel ansteht

Xabi Alonso ist bereits Topfavorit für Trainerposten bei anderem Klub
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Frattesi & Co.

4 italienische Nationalspieler wollen im Januar wegen der WM wechseln
Gentleman’s Agreement

Liverpool: Wendung im Guehi-Transfer
Mehr entdecken
Klare Einschätzung

So stehen die Bayern zum Liverpool-Interesse an Michael Olise

3.03.2026 - 16:43
Ausfall

Liverpool-Neuzugang Jérémy Jacquet muss sich Operation unterziehen

3.03.2026 - 13:45
Engländer buhlen um ihn

Eintracht-Profi Nnamdi Collins steht vor Transfer ins Ausland

3.03.2026 - 08:43
Bastoni im Fokus

Liverpool & Arsenal kämpfen um 100 Mio. Euro-Verteidiger

2.03.2026 - 17:52
Zukunftslösung

Liverpool offenbar bereit für Mega-Offerte bei João Neves

1.03.2026 - 17:57
Bereit für einen Wechsel?

Real Madrid prüft Mac Allister als Alternative

1.03.2026 - 17:02
Zu wenig Spielzeit

Liverpool-Goalie hat die Nase voll

28.02.2026 - 11:36
Begehrter Stürmer

Der andere Luis Suarez ist auf dem Schirm von Liverpool & Newcastle

27.02.2026 - 17:47
Als Di Grigorio-Nachfolger

Juve ist hinter Liverpool-Keeper Alisson Becker her

25.02.2026 - 10:05
Von der Insel

Für Nathaniel Brown gibt es den nächsten hochkarätigen Interessenten

23.02.2026 - 14:34