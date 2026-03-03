Liverpool-Neuzugang Jérémy Jacquet muss sich Operation unterziehen

Der französische Abwehrspieler Jérémy Jacquet wechselt im Sommer für über 60 Mio. Euro von Stade Rennes zum FC Liverpool. Der 20-Jährige muss nun allerdings länger pausieren.

Unmittelbar nach Bekanntgabe des anstehenden Transfers Anfang Februar hat sich Jacquet in Rennes verletzt. Nun gibt der Ligue 1-Klub bekannt, dass die Schulterblessur des Youngsters derart gravierend ist, dass sich dieser operieren lassen muss. Zunächst wurde eigentlich eine konservative Behandlung angestrebt.

Vorerst fällt Jacquet wegen des Eingriffs aus. Ob er in dieser Saison überhaupt noch einmal auf den Platz zurückkehren wird und wann dies der Fall ist, bleibt vorderhand unklar.

Rennes befindet sich voll im Kampf um die Champions League-Plätze.