Liverpool plant etwas mit Juve-Stürmer Kenan Yildiz

Liverpool hat Juves Jungstar Kenan Yildiz ins Visier genommen.

Die Reds trafen sich in den vergangenen Wochen laut "indykaila News" mit Berater Jorge Mendes, zu dessen Schützlingen der türkische Nationalspieler mit Vergangenheit beim FC Bayern zählt. Dabei sei es sehr konkret um einen möglichen Transfer von Yildiz an die Anfield Road gegangen.

Liverpool hat im vergangenen Sommer eine regelrechte Transferoffensive hingelegt und sehr viel Geld für Neuzugänge wie Florian Wirtz, Alexander Isak oder auch Hugo Ekitiké ausgegeben. Für Yildiz wäre erneut eine dreistellige Millionenablöse notwendig. Ein Transfer sei zudem nur möglich, wenn ein anderer Topverdiener den Klub im kommenden Sommer verlässt.

Juve ist an einem Abgang seines Angreifers eigentlich nicht interessiert und möchte den bis 2029 gültigen Kontrakt verlängern. Finanziell können die Turiner bezüglich Salär allerdings nicht mit den Klubs der Premier League mithalten.

Peter Schneiter 6 November, 2025 19:23