Liverpool bis Saisonende ohne Captain Jordan Henderson

Der FC Liverpool muss für den Rest der Saison auf seinen Captain Jordan Henderson verzichten.

Der 30-jährige Mittelfeldspieler bestätigt, dass er für die übrigen Partien in der Premier League aussetzen muss. In der Königsklasse sind die Reds gegen Atlético Madrid ausgeschieden, deshalb stehen Mitte August ohnehin keine Spiele mehr an. Henderson ist aber zuversichtlich, dass er trotz Knieverletzung schon in einigen Wochen wieder zurück ist und rechtzeitig für den Beginn der nächsten Saison bereit ist.

psc 10 Juli, 2020 15:17