Liverpool setzt Trainer Arne Slot eine neue Deadline

Ende des vergangenen Jahres musste Liverpools Trainer Arne Slot um seinen Job fürchten. Dank einiger positiver Auftritte der Mannschaft konnte er den Kopf damals aus der Schlinge ziehen. Diese windet sich nun aber erneut um ihn.

Der niederländische Coach gerät bei den Reds erneut unter Druck. Die Klubleitung denkt laut «Krrish» wiederum über einen Trainerwechsel nach. Demnach hat Slot bis Mitte Februar Zeit, die Verantwortlichen zu überzeugen, dass er weiterhin der richtige Mann für den anspruchsvollen Job ist. Bis dahin steht unter anderem ein Ligaspiel gegen Manchester City und die Partie der 4. Runde im FA Cup gegen Brighton an.

Nur bei Siegen und überzeugenden Auftritten der Mannschaft kann der 47-Jährige seinen Job behalten. Erschwerend kommt hinzu, dass mit Xabi Alonso ein designierter Nachfolger nach dem Abgang bei Real Madrid sofort zur Verfügung stünde.