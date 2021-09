Der 30-Jährige zog sich eine Blessur an der Wade zu, wie sein Verein bekanntgibt. Er wird zumindest für die Partien gegen Norwich im League Cup am Dienstag und gegen Brentford in der Premier League am kommenden Samstag ausfallen. Ob er darüber hinaus pausieren muss, sollen weitere Untersuchungen zeigen. “Das ist schade, weil er zuletzt immer besser reingekommen ist”, sagt Jürgen Klopps Assistenztrainer Pepijn Lijnders über die Verletzung von Thiago.

.@Thiago6 will be sidelined for both of our matches this week as a result of the calf injury he sustained at the weekend.

— Liverpool FC (@LFC) September 20, 2021