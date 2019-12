Die Reds ziehen eine Klausel im Vertrag des 24-jährigen Angreifers von Red Bull Salzburg und sichern sich diesen für eine Ablöse in Höhe von 8,5 Mio. Euro. Takumi Minamino kommt meist als Rechtsaussen zum Einsatz, kann aber auch die anderen Positionen im Sturm bekleiden. Er unterschreibt in Liverpool einen langfristigen Vertrag bis 2024.

Offiziell geht der Wechsel Anfang Januar über die Bühne. Minamino freut sich auf die neue Aufgabe: “Salzburg bleibt für immer in meinem Herzen. Aber ich habe mich hier nicht nur als Spieler weiterentwickelt, sondern auch als Mensch. Ich habe sehr viel gelernt, von den Kollegen, von den Trainern und den Leuten hier. Ich werde all das sehr vermissen. Jetzt beginnt ein neues Kapitel in meinem Leben. Der FC Liverpool ist ein absoluter Topklub, und es ist eine grosse Ehre für mich, dorthin zu gehen. Dort werde ich wieder alles geben, so wie ich es auch beim FC Red Bull Salzburg gemacht habe.”

We can confirm an agreement has been reached with @redbullsalzburg for the transfer of Takumi Minamino 🙌

リヴァプールフットボールクラブは南野拓実選手の移籍についてレッドブル・ザルツブルクと合意に達したことを発表する pic.twitter.com/2yH2N0v3Y1

— Liverpool FC (@LFC) December 19, 2019