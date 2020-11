Zur Schwere der Verletzung gibt es noch keine genauen Angaben. Der englische Verband gibt am Mittwochabend aber bekannt, dass Gomez das Nationalmannschaftscamp wegen der Verletzung verlassen hat und nach Liverpool zurückreist. Dort finden beim 23-Jährigen weitere Untersuchungen statt. Eine längere Absenz von Joe Gomez wäre für Liverpool verheerend: Mit Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold und Fabinho sind weitere Verteidiger verletzt. Insbesondere auf der Position des Innenverteidigers ist die Personalsituation beim englischen Meister extrem angespannt.

Get well soon, @J_Gomez97 👊

— England (@England) November 11, 2020