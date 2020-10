Liverpool hat einen möglichen van Dijk-Ersatz gefunden

Der FC Liverpool muss wegen einer schweren Knieverletzung wohl mehrere Monate oder sogar den Rest der kompletten Saison auf Abwehrchef Virgil van Dijk verzichten. Als potentieller Ersatz ist jetzt Ben White von Ligakonkurrent Brighton & Hove Albion im Gespräch.

Englischen Medienberichten zufolge zeigen die Reds grosses Interesse am 23-jährigen Innenverteidiger. Trainer Jürgen Klopp soll sehr viel vom jungen Engländer halten, der in der vergangenen Saison auf Leihbasis bei Leeds United spielte und mit dem Team den Aufstieg in die Premier League schaffte. Im Sommer ist Ben White wieder zu Albion zurückgekehrt, wo er in der Abwehr nun gesetzt ist.

Im Winter könnte Liverpool eine Transferoffensive starten. Die geforderte Ablöse soll allerdings bei mehr als 50 Mio. Euro liegen.

psc 23 Oktober, 2020 10:00