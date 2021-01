Liverpool steht nun doch vor einem Last Minute-Transfer

Der FC Liverpool könnte auf seine Personalprobleme in der Abwehr doch noch reagieren und einen US-Verteidiger unter Vertrag nehmen. Aaron Long von den New York Red Bulls soll auf Leihbasis kommen.

Der Spielbetrieb in der nordamerikanischen MLS ist mindestens bis im April ausgesetzt. Einige Spieler könnten deshalb zumindest kurzfristig an andere Vereine ausgeliehen werden. Laut “Football Insider” steht US-Nationalspieler Aaron Long im Fokus von Liverpool. Dort gibt es in der zentralen Verteidigung aufgrund von Verletzungen weiterhin Engpässe.

Long bestritt seine gesamte bisherige Karriere in den USA. Nun könnte der 28-Jährige einen temporären Wechsel nach Europa vollziehen. Der Deal müsste bis zur Transfer-Deadline am Montag abgewickelt werden.

psc 29 Januar, 2021 16:20