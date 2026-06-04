Liverpool stellt seinen neuen Trainer Andoni Iraola vor

Der FC Liverpool stellt seinen neuen Trainer Andoni Iraola offiziell vor.

Der 43-jährige Spanier tritt den Posten bei den Reds an und folgt auf Arne Slot, der am vergangenen Samstag nach zwei Spielzeiten freigestellt wurde. Iraola stösst von Ligakonkurrent Bournemouth zum Traditionsklub. Er beeindruckte in den vergangenen drei Jahren mit seiner Arbeit bei einem Premier League-Underdog, den er jeweils sicher zum Klassenerhalt und in der abgelaufenen Spielzeit sogar in die Europa League geführt hat.

Die Verantwortlichen von Liverpool sind dem Ex-Profi überzeugt und installieren diesen als neuen Cheftrainer. Iraola freut sich enorm: «Ich bin wirklich absolut begeistert, wirklich absolut begeistert. Denn natürlich weiss man über Liverpool Bescheid, man weiss, dass es ein grosser Verein ist, ein riesiger Verein – einer der grössten der Welt. Aber wenn man es selbst spürt und diesen Verein noch ein bisschen besser versteht, merkt man: Ich habe schon immer gedacht, dass das ein ganz besonderer Klub ist. Es braucht nicht viel, um von Liverpool fasziniert zu sein. Liverpool ist einfach Liverpool.»