Liverpool will mit Salah verlängern

Mohamed Salah betonte in der Vergangenheit stets, dass es am FC Liverpool liege, ihm einen neuen Vertrag anzubieten. Das wird wohl in der nächsten Zeit geschehen.

Der FC Liverpool will auch in Zukunft mit Mohamed Salah (29) zusammenarbeiten. Nach Informationen des “Liverpool Echo” wollen die Reds ihrem Superstar demnächst einen neuen Vertrag anbieten. Der einstige Shootingstar des FC Basel ist noch bis 2023 an Liverpool gebunden.

Salah war in den vergangenen Monaten häufig Gegenstand von Spekulationen. Im vergangenen Winter heizte er durch ein Interview in Spanien die Spekulationen über einen Wechsel zu Real Madrid oder dem FC Barcelona selbst an. Gleichwohl hatte Salah aber immer betont, sich in Liverpool äusserst wohlzufühlen.

“Niemand hat mit mir über einen neuen Vertrag gesprochen, also kann ich nicht viel darüber sagen. Niemand im Klub hat mit mir über irgendetwas gesprochen”, sagte Salah noch im Mai gegenüber “Sky Sports”. Das wird sich wohl nun bald ändern.

aoe 24 Juli, 2021 12:52