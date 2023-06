Liverpool verkündet Zuzug von Alexis Mac Allister

Der 24-Jährige wechselt von Ligakonkurrent Brighton zu den Reds und kostet dem Vernehmen nach 35 Mio. Pfund. Mac Allister unterschreibt in Liverpool einen Vertrag bis 2028 und soll das zuletzt eher schwächelnde Mittelfeldzentrum stärken.

"Seit ich den WM-Titel gewann, habe ich mir gesagt, dass ich weitere Trophäen gewinnen will. Ich denken, dieser Verein wird mir dies ermöglichen", sagt der Reds-Neuzugang bei seiner Ankunft.

We have reached an agreement for the transfer of @alemacallister from Brighton & Hove Albion on a long-term deal for an undisclosed fee ✍️

— Liverpool FC (@LFC) June 8, 2023