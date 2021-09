Liverpool und Milan könnten im Winter spektakulären Tausch vollziehen

Der FC Liverpool plant im Winter einen Spielertausch mit Milan: Im Mittelpunkt stehen Franck Kessié und Thiago.

Der spanische Spielgestalter wechselte vor Jahresfrist für 22 Mio. Euro vom FC Bayern zu den Reds. Dort konnte er sich aber nicht in der Stammelf etablieren. In dieser Saison stehen bislang erst zwei Jokereinsätze zu Buche. Medienberichten zufolge plant Liverpool sogar schon die Trennung von Thiago. Einen Ersatz haben die Engländer auch schon im Visier: Franck Kessié von Milan. Der 24-jährige Ivorer steht bei den Rossoneri nur noch bis Saisonende unter Vertrag. Gespräche über eine Verlängerung fruchteten bislang nicht. Angeblich rückt jetzt die Idee eines Tauschs mit Thiago in den Vordergrund. Beide Vereine könnten einem solchen zustimmen.

psc 12 September, 2021 16:12