Liverpools Ersatzkeeper: Shaqiri im Training furchterregend

Gegen Xherdan Shaqiri im Training anzutreten, ist furchterregend. Das behauptet zumindest Andy Lonergan, Liverpools Nummer drei im Tor.

In dieser Saison hat Xherdan Shaqiri beim FC Liverpool kaum eine Rolle gespielt und nur in elf Pflichtspielen mitgewirkt. Im Training jedoch soll er es seinen Mitspielern so richtig zeigen – und vor allem den Keepern, die mit seinen Schüssen offenbar mächtig zu hadern haben.

Mit Andy Lonergan sprach nämlich nun einer der Goalies der Reds im Interview mit dem “Liverpool Echo” über die Qualitäten des Schweizer Nati-Stars. “Der, gegen den ich wirklich überhaupt nicht gerne spiele, ist Shaqiri”, sagte Lonergan, der besonders die Torschüsse seines Kollegen fürchtet: “Wenn er schiesst, kann er mit diesem linken Fuss anstellen, was er will.(…) Wenn wir im Training Fünf gegen Fünf spielten, dachte ich immer: ‘Bitte sei in meiner Mannschaft.’ Denn wenn er gegen dich spielt, ist er mit seinem Abschluss ein kleiner Magier.”

Ob Shaqiri allerdings auch noch einmal im Stadion an der Anfield Road auf sich aufmerksam machen kann? Unklar, denn die Zukunft des 28-Jährigen scheint trotz Vertrag bis 2023 weiterhin offen zu sein.

adk 2 August, 2020 17:16