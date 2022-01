Liverpools Torwarttrainer spricht über Situation von Karius

Loris Karius spielt beim FC Liverpool überhaupt keine Rolle mehr, sein Vertrag läuft zum Saisonende aus. Mit John Achterberg spricht nun der Goalietrainer der ‘Reds’ über die prekäre Situation.

Wie es mit Loris Karius weitergeht, ist noch offen. Der 28 Jahre alte Deutscher, der zwischen 2018 und 2021 an Besiktas Istanbul sowie Union Berlin verliehen war, ist beim FC Liverpool in der Keeper-Rangordnung nur noch Nummer drei. Im zurückliegenden Sommer wurde Karius mit dem FC Basel in Verbindung gebracht, kürzlich erst mit Greuther Fürth. Ein Wechsel zum Bundesligisten scheint sich aber nicht anzubahnen. Laut Informationen des “kicker” deshalb, da die Liverpooler dem Goalie keine Abfindung für seine Restvertragslaufzeit zahlen wollen.

John Achterberg, Karius’ Torwarttrainer beim LFC, deutete im Interview mit dem Online-Portal “The Athletic” nun aber an, dass eine Lösung für den Reservisten gefunden werden soll. “Es liegt an ihm, seinem Berater und dem Verein, eine Lösung zu finden, hoffentlich wird es in diesem Monat eine geben. Es hilft niemandem, noch ein halbes Jahr rumzusitzen, ohne das Gefühl zu haben, wirklich für etwas zu kämpfen”, erklärte der 50-jährige Niederländer. Wo Karius letztendlich landen wird, zeigt sich damit also erst noch.

adk 10 Januar, 2022 10:23