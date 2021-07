Milan-Star Franck Kessié auf der Wunschliste von Liverpool

Der ivorische Mittelfeldspieler Franck Kessié von Milan hat das Interesse von Liverpool geweckt.

Laut “Gazzetta dello Sport” steht der 24-Jährige auf der Wunschliste der Reds ganz weit oben. Trainer Jürgen Klopp imponiert insbesondere die Zweikampfstärke und der Offensivdrang des Spielmachers, der in der vergangenen Saison 13 Serie A-Tore erzielt hat. Derzeit ist Kessié für sein Land an den Olympischen Spielen aktiv. Sein Vertrag bei den Rossoneri ist nur noch bis 2022 datiert. Milan möchte unbedingt verlängern, bald könnte aber ein Angebot von der Insel eintreffen. Liverpool hat mit Georginio Wijnaldum in diesem Sommer einen wichtigen zentralen Mittelfeldspieler verloren.

psc 23 Juli, 2021 15:52