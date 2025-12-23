Mohamed Salah sorgt für dramatisches Highlight am Afrika Cup

Der erste Spieltag des Afrika Cups ist durch. Zum Abschluss sorgt Ägyptens Fussballheld Mohamed Salah für ein spektakuläres Highlight.

Der 33-jährige Angreifer, der mit viel mentalem Gepäck aus Liverpool angereist ist, schiesst die Pharaonen zum Auftakt des Turniers gegen den krassen Aussenseiter Simbabwe in der 91. Minute doch noch zum Sieg, nachdem Ägypten lange Zeit mit 0:1 zurück lag. Neben Salah traf nach gut einer Stunde mit Omar Marmoush auch der zweite grosse Offensivstar Ägyptens.

Trotz insgesamt holprigem Spiel ist der Auftakt für Ägypten am Turnier in Marokko somit geglückt. Als weitere Aufgaben in der Gruppe warten das ebenfalls siegreiche Südafrika und Angola. Die Reise für die Pharaonen soll aber sehr viel weiter gehen. Das ambitionierte Ziel ist der Titel, auch wenn