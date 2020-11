Mohamed Salah droht Liverpool 3 Monate zu fehlen

Stürmerstar Mohamed Salah (28) droht dem FC Liverpool in der kommenden Saison gleich für drei Monate zu fehlen.

In der kommenden Saison stehen mit den Olympischen Spielen (23. Juli bis 8. August 2021) und dem Afrika Cup (9. Januar bis 6. Februar 2022) gleich zwei Grossanlässe an, in denen Ägypten auf seinen Superstar Mohamed Salah zählen möchte. Beide finden während der Premier League-Saison 2020/21 statt.

Eine finale Entscheidung, ob der frühere FCB-Stürmer tatsächlich an diesen Turnieren teilnimmt, ist noch nicht gefallen. Der ägyptische U23-Nationaltrainer Shawky Garib hat nun aber erst einmal öffentlich verkündet, dass Salah einer der drei Plätze von Spielern über 23 Jahren belegen soll.

