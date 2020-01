Mohamed Salah könnte an Olympia teilnehmen

Mohamed Salah könnte den Start der nächsten Premier league-Saison verpassen – weil er mit Ägypten an den Olympischen Spielen teilnimmt.

Wie “Sky Sports” berichtet, könnte der 27-Jährige von seinem Land für das Turnier in Tokyo aufgeboten werden. Ob er daran teilnimmt, ist indes offen. Klub sind nicht verpflichtet, Spieler über 23 Jahre freizugeben. Bekanntlich darf jeder Teilnehmer am Fussballturnier bei Olympia drei solche Profis nominieren. Salah lag in der Vergangenheit mit seinem Verband bzw. den Verantwortlichen auch schon im Clinch. Trotzdem wäre die Teilnahme an Olympia mit Sicherheit auch für ihn etwas Spezielles.

Das Turnier wird vom 22. Juli bis 8. August ausgetragen. Die Premier League-Saison 2020/21 startet Mitte August.

psc 30 Januar, 2020 15:59