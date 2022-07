Der ägyptische Starstürmer unterschreibt bei den Reds einen neuen Kontrakt, der ihn bis 2025 an den Verein bindet. Laut “Sky Sports” kassiert der 30-Jährige künftig ein Wochensalär von 350’000 Pfund. Hinzu kommen leistungsabhängige Boni, beispielsweise für Tore. Salah avanciert damit zum bestbezahlten Spieler der Klubhistorie.

Zuletzt gab es immer wieder Spekulationen, wonach der Angreifer den FC Liverpool spätestens in einem Jahr verlassen könnte. Dann lief sein bisheriger Vertrag aus. Dem ist aber nicht so: Salah sieht seine Zukunft für mindestens drei weitere Jahre beim diesjährigen Champions League-Finalisten.

“Ich fühle mich grossartig und freue mich darauf, alle Trophäen mit dem Verein zu gewinnen. Es ist ein glücklicher Tag für alle. Endlich ist alles erledigt”, wird Salah bei der Vertragsunterschrift zitiert. Die Gespräche über die Verlängerung zogen sich über mehrere Monate und wurden nun erfolgreich abgeschlossen.

We’re delighted to announce that @MoSalah has signed a new long-term contract with the Reds! ❤️#SalahStays

— Liverpool FC (@LFC) July 1, 2022