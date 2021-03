Mohamed Salah heizt Wechselgerüchte weiter an

Liverpools Torjäger Mohamed Salah heizt die Spekulationen um einen baldigen Wechsel mit Aussagen in einem Interview weiter an.

Der 28-jährige Ägypter spricht mit der “Marca” auch über seine Zukunft. Diese muss trotz Vertrag bis 2023 nicht zwingend bei den Reds liegen. “Es liegt nicht an mir. Wir werden sehen, was passiert”, wird Salah zitiert. Auf einen allfälligen Wechsel nach Spanien angesprochen, wo Real oder Barça als mögliche neue Vereine infrage kommen, sagt der Angreifer: “Ich hoffe, ich kann noch viele Jahre Fussball spielen. Warum nicht? Niemand weiss, was in Zukunft passieren wird, also vielleicht eines Tages.”

Ein klares Wechseldementi hört sich definitiv anders an. In dieser Saison zeigte sich Salah auf dem Platz schon einige Male genervt und machte in der zwischenzeitlichen Liverpool-Krise nicht den glücklichsten Eindruck. Sein Verhältnis zu Trainer Jürgen Klopp wird auch als angespannt dargestellt. Diesbezüglich spricht Salah aber von einem “normalen Verhältnis zwischen zwei Fachleuten.”

psc 30 März, 2021 16:39