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Mohamed Salah wechselt mit einem Zweijahresvertrag in die Türkei

Autor: | Publiziert: 4 August, 2026 22:53
Mohamed Salah wechselt mit einem Zweijahresvertrag in die Türkei

Mohamed Salah unterzeichnet in Kürze einen Zweijahresvertrag in der Türkei.

Der 34-jährige Ägypter hat sich laut Fabrizio Romano und auch dem türkischen Transferinsider Yağız Sabuncuoğlu über einen lukrativen Vertrag mit Trabzonsport geeinigt.

Der türkische Süper Lig-Klub zahlte dem Stürmer demnach jährlich 17 Millionen Euro. Salah kann ablösefrei wechseln, nachdem er seinen Vertrag in Liverpool Ende der vergangenen Saison aufgelöst hatte. Für die Reds stürmte er insgesamt neun Jahre.

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