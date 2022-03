“Mohamed Salah wird den FC Liverpool verlassen”

Die aktuelle Vertragskonstellation gibt her, dass über die Zukunft von Mohamed Salah beim FC Liverpool spekuliert wird. Der ehemalige ägyptische Fussballer Hassan Mido rechnet mit einem Abgang seines Landsmanns.

Nach Einschätzung von Hassan Mido geht die Zeit von Mohamed Salah beim FC Liverpool im Sommer zu Ende. “Ich denke, dass es am wahrscheinlichsten ist, dass Salah Liverpool verlassen wird”, sagt Mido gegenüber ägyptischen Medien. “Er ist ein grossartiger Spieler und viele Vereine wollen seine Dienste. Meiner Meinung nach kann er noch mindestens fünf Jahre auf höchstem Niveau spielen.”

Mido war früher das, was Salah heute in Ägypten ist: ein Volksheld. Der inzwischen 39-Jährige spielte in Europa unter anderem für Ajax Amsterdam, Tottenham Hotspur und dem AS Rom. Für die Nationalmannschaft seines Heimatlandes erzielte er in 50 Spielen immerhin 19 Tore.

Salahs Vertrag an der Anfield Road verliert 2023 seine Gültigkeit. Das Angebot, das ihm von den Reds zur Vertragsverlängerung vorliegt, soll der 29-Jährige abgelehnt haben. Der FC Barcelona soll sich Hoffnungen auf eine Zusammenarbeit machen.

aoe 26 März, 2022 12:35