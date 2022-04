Nach Salah: Liverpool will auch mit Roberto Firmino verlängern

Beim FC Liverpool enden die Verträge des Offensiv-Trios Mohamed Salah, Roberto Firmino und Sadio Mané allesamt im Juni 2023. Verlängerungen sind angestrebt.

Auch mit dem brasilianischen Nationalspieler Roberto Firmino streben die Reds laut Transferexperte Ekrem Konur eine Ausdehnung des bestehenden Arbeitspapiers an. Der 30-jährige Ex-Bundesliga-Legionär soll sich für zwei zusätzliche Jahre bis 2025 an Liverpool binden.

Firmino stiess vor knapp sieben Jahren für 41 Mio. Euro von der TSG Hoffenheim an die Anfield Road und hat sich dort einen Stammplatz in der Offensive gesichert. In der laufenden Saison kommt er in 31 Pflichtspielen auf elf Tore.

psc 22 April, 2022 16:39