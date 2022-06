Nächster Abgang eines Liverpool-Stürmers: Auch Takumi Minamino wechselt

Neben Sadio Mané und Divock Origi wird mit Takumi Minamino wohl ein weiterer Stürmer den FC Liverpool in diesem Sommer verlassen.

Der 27-jährige Japaner steht Medienberichten zufolge unmittelbar vor einem Wechsel in die Ligue 1 zur AS Monaco. Laut “Sky Sports” werden die Monegassen 15 Mio. Euro (plus 3 Mio. Euro Boni) für Minamino, der in der vergangenen Saison bei den Reds zu 22 Pflichtspielen kam. Die meisten davon als Einwechselspieler.

Der Linksaussen wechselte Anfang 2020 für 8,5 Mio. Euro von Red Bull Salzburg nach Liverpool, nun kann der Premier Ligist mit ihm sogar einen Transfergewinn erwirtschaften.

psc 22 Juni, 2022 10:37