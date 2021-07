Neben Lazio: Weiterer Serie-A-Interessent für Shaqiri

Xherdan Shaqiri will den FC Liverpool in diesem Sommer verlassen. Liebäugelte der Schweizer Nationalspieler bereits mit Lazio Rom, soll nun ein weiterer Klub an ihm dran sein.

Wie das Portal “Goal” berichtet, beschäftigt sich neben Lazio Rom auch der SSC Neapel mit einer möglichen Verpflichtung von Xherdan Shaqiri. Bereits zuvor hatte der Offensivspieler im Interview mit der italienischen Sportzeitung “Corriere dello Sport” seinen Wechselwunsch bestätigt.

“Das Wichtigste zu diesem Zeitpunkt meiner Karriere ist, regelmässig spielen zu können. Aber das war in den letzten drei Jahren nicht immer der Fall”, sagte der Shaqiri und fügte an: “Das ist der Grund, wieso ich Liverpool sagte, dass ich mich bereit für eine neue Herausforderung fühle. Sie haben meinen Wunsch akzeptiert und werden die Angebote ernsthaft in Betracht ziehen.” Zu einem möglichen Wechsel zu Lazio meinte er indes: “Ich verfolge Lazio seit langer Zeit, das ist ein Top-Klub.”

adk 27 Juli, 2021 12:42