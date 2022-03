Neuer Vertrag: Mohamed Salah lässt den FC Liverpool zappeln

Der FC Liverpool und Jürgen Klopp wollen unbedingt, dass Mohamed Salah seinen 2023 auslaufenden Vertrag verlängert. Seine Unterschrift will der Superstar zu den aktuell offerierten Konditionen aber nicht setzen.

Mohamed Salah spannt den FC Liverpool weiter auf die Folter. Nach Angaben des Brancheninsiders Fabrizio Romano verfolgt der Ausnahmekönner momentan nicht die Absicht, seinen 2023 auslaufenden Vertrag zu verlängern. Der Austausch darüber läuft bereits seit Dezember, das derzeit vorliegende Angebot wollen Salah und seine Entourage allerdings nicht annehmen.

Der Ägypter selbst will unbedingt an der Anfield Road bleiben, Liverpool muss hierfür finanziell aber noch mal nachlegen. Salah präsentiert sich auch in dieser Saison in absoluter Topform und kommt in 34 Pflichtspielen auf überragende 27 Tore und zehn Vorlagen.

Jürgen Klopp hatte während der Pressekonferenz vor dem Liga-Auswärtsspiel gegen Brighton & Hove (Samstag, 13.30 Uhr) erneut um Salahs Unterschrift geworben: “Mo erwartet von diesem Klub, dass er ehrgeizig ist. Wir können nicht viel mehr tun. Es ist Mos Entscheidunb. Es ist alles in Ordnung aus meiner Sicht. Es ist nichts weiter passiert, keine Unterschrift oder Absage. Wir müssen einfach abwarten, es gibt keine Eile.”

