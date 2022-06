Offiziell: Minamino wechselt von Liverpool nach Monaco

Takumi Minamino verlässt den FC Liverpool. Der Japaner sucht eine neue Herausforderung bei der AS Monaco.

Dass Takumi Minamino seine Zelte beim FC Liverpool abbaut und bei der AS Monaco aufbaut, hatte sich bereits angebahnt. Nun ist auch offiziell bestätigt, dass dem so ist. “Es ist eine grosse Freude für mich, zur AS Monaco zu wechseln. Ich freue mich, Teil des Klubprojekts zu sein, das gerade zweimal hintereinander auf dem Podium stand und eines der anerkanntesten in einer spannenden Meisterschaft ist”, lässt sich der Offensivspieler zu seinem Wechsel zitieren.

Der FC Liverpool hatte den 27-Jährigen im Winter 2020 für 8,5 Millionen Euro von RB Salzburg verpflichtet, ein Jahr später ging es per Leihe zum FC Southampton. Jetzt trennen sich die Wege der Reds und von Minamino endgültig.

adk 28 Juni, 2022 17:17