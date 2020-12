Origi könnte Premier-League-intern wechseln

Divock Origi (25) wird seit Wochen mit einem Abgang vom FC Liverpool verbunden. Möglicherweise bleibt er der Premier League sogar erhalten.

Die Zeichen zwischen Divock Origi und dem FC Liverpool stehen allmählich auf Trennung. Dem Reservespieler der Reds bietet sich offenbar die Möglichkeit, innerhalb der Premier League zu wechseln.

“The Athletic” bringen sich die Wolverhampton Wanderers für einen Transfers im kommenden Januar in Stellung. Dort wird Starstürmer Raul Jimenez nach einer schweren Kopfverletzung auf unbestimmte Zeit fehlen. Ohne den Mexikaner haben die Wolves zwei von drei Spielen verloren.

Origi verfügt derweil noch über einen bis 2024 langfristig ausgelegten Vertrag. In der laufenden Saison durfte er nur sieben Mal in allen Wettbewerben ran. Etwas mehr als 300 Einsatzminuten sind in der Datenbank des Belgiers notiert.

aoe 19 Dezember, 2020 16:30