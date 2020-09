Ottmar Hitzfeld hat eine klare Empfehlung an Xherdan Shaqiri

Der frühere Schweizer Nationaltrainer Ottmar Hitzfeld rät seinem früheren Schützling Xherdan Shaqiri zu einem Wechsel.

Der Liverpool-Legionär hat bei der starken Konkurrenz der Reds und auch aufgrund seiner ständig wiederkehrenden Verletzungsproblemen einen schweren Stand. Vom Talent des 27-Jährigen ist Hitzfeld nach wie vor überzeugt, wie er im Interview mit “blue Sport” verrät: “Ein riesiges Talent. Ich habe ihn beim FC Basel in der Jugend schon gesehen. Als er in die erste Mannschaft kam, da habe ich ihn ja dann gleich mal in die Nati geholt. Da war er knapp 18 Jahre alt und ich habe ihn schon spielen lassen. Technisch perfekt – er konnte ein Spiel alleine entscheiden.” Nun spiele Shaqiri in einer der weltbesten Mannschaften.

Hitzfeld hat einen eindeutigen Rat: “Man müsste eigentlich hoffen oder ihm wünschen, dass er vielleicht einen Wechsel macht. Damit er wieder regelmässig zum Spielen kommt.” Dann würde der Edeltechniker auch wieder mehr Lebensfreude haben, ist der Ex-Nati-Coach überzeugt.

psc 24 September, 2020 10:17