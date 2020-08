Petkovic über Shaqiris Einsatzchancen

Beim FC Liverpool hat für Xherdan Shaqiri jüngst eine Seuchensaison ihr Ende gefunden. Demnächst absolviert die Schweizer Nationalmannschaft ihre ersten Spiele 2020. Weist das Kraftpaket die nötigen Werte auf, darf es auch spielen.

In Gruppe A der UEFA Nations League gehen im September für die Schweizer Nationalmannschaft die Ernstkämpfe wieder los. Am 3. September wird in der Ukraine gespielt, wenige Tage später zu Hause gegen Deutschland. Mit Xherdan Shaqiri?

“Er muss jetzt schauen, was er machen will. Aber ja, wenn er fit ist und im Training, werde ich ihn aufbieten”, sagt der zuständige Vladimir Petkovic laut “Blick”. Damit deutet der Nati-Trainer wohl auf die nötig werdende Klubsuche hin.

Shaqiri gehört denjenigen Spielern an, die den FC Liverpool verlassen sollen. Der 28-Jährige war in der vorigen Saison lange Zeit verletzt ausgefallen und absolvierte deshalb nur elf Spiele mit einem Tor. Überdies offen ist die Captainsfrage.

Huldigung für Lichtsteiner

Nachdem Stephan Lichtsteiner seine Karriere in der letzten Woche offiziell beendet hatte, könnte sich Granit Xhaka zukünftig die Captainsbinde umschnallen. “Wir sind gut vorbereitet. Die Hierarchie im Team hat sich gut und natürlich entwickelt”, meint Petkovic, der Lichtsteiner huldigt: “Ich bin froh, dass mit Stephan alles so gut abgelaufen ist. Für grosse Spieler wie ihn ist es wichtig, den genauen Zeitpunkt für den Abgang zu treffen.”

aoe 17 August, 2020 09:49