Plant Salah Liverpool-Abgang? Sein Berater meldet sich zu Wort

Nach bald sechs Jahren beim FC Liverpool denkt Mohamed Salah laut Informationen des Portals «Foot Mercato» an einen Abgang. Der 30-jährige Ägypter möchte sich demnach gerne nach Spanien verändern, über ein Interesse von Real Madrid und dem FC Barcelona wurde in der Vergangenheit schon öfters Bericht erstattet.

Doch die Meldung ist scheinbar nur aus der Luft gegriffen. Ramy Abbas Issa, der Berater Salahs, stellt nun nämlich via Twitter hinsichtlich der Spekulationen klar: «Woher habt ihr das, wenn nicht einmal Mohamed und ich das besprochen haben? Bitte sagen Sie es uns.» Vertraglich ist Salah jedenfalls noch bis 2025 an den FC Liverpool gebunden. Ein Abgang spielt derzeit wohl keine übergeordnete Rolle.

Where did you get this from if not even Mohamed and I discussed this? Please tell us. https://t.co/1I1RUtGJej

— Ramy Abbas Issa (@RamyCol) March 18, 2023