Der Ligue 1-Klub zahlt für den Schweizer Nati-Star demnach 6,5 Mio. Euro. Hinzukommen könnten weitere Boni. Lyon sucht nach dem Abgang von Kapitän Memphis Depay fieberhaft nach Verstärkung für die Offensive. Shaqiri soll in den vergangenen Tagen zum absoluten Topkandidaten avanciert sein. Gespräche mit den Reds und auch Shaqiri bzw. dessen Bruder und Berater Edin wurden aufgenommen. Gemäss “L’Équipe” stimmt der Ex-FCB-Profi einem Dreijahresvertrag mit einem Monatssalär von 350’000 Euro zu.

Der 29-jährige Angreifer hatte jüngst verlauten lassen, dass er in der kommenden Saison wieder mehr spielen will als in den letzten drei Jahren in Liverpool. Deshalb hat er trotz Vertrag bis 2022 bzw. 2023 (falls eine Option gezogen wird), einen Wechsel angestrebt.

Done deal 🔥 Xherdan #Shaqiri will join OL from Liverpool for 6.5M€ plus adds on. The deal can be confirmed in next week. ✍🇨🇭 #OL https://t.co/80wyoEEGEX

— Pedro Almeida (@pedrogva6) August 12, 2021