Positiver Coronatest: Jürgen Klopp muss in Quarantäne

Wie die Reds mitteilen, wird der 54-Jährige beim Topspiel gegen Chelsea am Sonntagabend fehlen, nachdem er sich in Quarantäne begeben musste. Klopp weise milde Symptome auf. Gegen Chelsea wird er von seinem Assistenten Pepijn Lijnders vertreten.

Jürgen Klopp will miss our meeting with Chelsea on Sunday after returning a suspected positive COVID-19 test result.

— Liverpool FC (@LFC) January 1, 2022