Renato Sanches verletzt sich – kein Transfer in Sicht

Der portugiesische Mittelfeldspieler Renato Sanches hat sich verletzt. Ein Transfer ist nun vom Tisch.

RB Leipzig und Liverpool zeigten zuletzt Interesse am früheren Bayern-Profi. Der 23-jährige Nationalspieler hat sich nun aber eine Meniskusverletzung zugezogen. Am Montag wird der Lille-Profi weitere Untersuchungen über sich ergehen lassen. Möglicherweise muss er operiert werden. Sanches wird in dieser Transferperiode nach den jüngsten Ereignissen nicht mehr wechseln. Sein Vertrag in der Ligue 1 läuft noch bis 2023.

psc 15 August, 2021 12:46