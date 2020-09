Herber Rückschlag für Xherdan Shaqiri

Es hörte sich so gut an: Xherdan Shaqiri stand in der vergangenen Woche im League Cup bei Liverpool endlich wieder einmal der Startelf an, konnte überzeugen und ein traumhaftes Freistoss-Tor markieren. Im Anschluss gab es Extralob von Trainer Jürgen Klopp. Im Premier League-Alltag landet der Schweizer Nationalspieler nun aber trotz Aufwärtstendenz wieder auf dem harten Boden der Realität.

Shaqiri figuriert im Spitzenspiel gegen den FC Arsenal am Montagabend nicht einmal im Aufgebot des Meisters. Gründe werden nicht genannt, zuletzt zeigte sich Shaqiri physisch wieder auf der Höhe. Die Wahrheit ist wohl, dass Klopp trotz seiner lobenden Worte nicht zwingend auf Shaqiri setzt, wenn Spitzenspiele anstehen. So war dies bereits in der vergangenen Saison, wobei der 28-Jährige wegen wiederkehrenden Verletzungen da häufig gar nicht erst zur Disposition stand.

Granit Xhaka steht bei Arsenal im Topspiel bei den Reds übrigens wie gewohnt in der Startelf. Liverpool gewinnt trotz 0:1-Rückstand letztlich klar und souverän mit 3:1.

psc 28 September, 2020 21:09