Saudi-Ligaboss macht bereits Werbung für Salah-Transfer

Die saudische Pro League buhlt bereits seit langer Zeit um Liverpools Torjäger Mohamed Salah. Ligaboss Omar Mugharbel wirbt nun einmal mehr für einen Transfer des Ägypters.

Dass die Beziehung zwischen Salah und den Klubbossen von Liverpool sowie Trainer Arne Slot gerade arg angekratzt ist, spielt den Saudis zweifellos in die Hände. Gegenüber "Asharq Al-Awsat" sagt Mugharbel am Mittwoch: "Mohamed Salah ist in der Saudi Pro League willkommen, aber es sind die Vereine, die dafür verantwortlich sind, mit den Spielern zu verhandeln. Ganz sicher wird Salah einer von ihnen sein."

Für den 33-jährigen Stürmer steht in Kürze ein wegweisendes Gespräch mit Sportdirektor Richard Hughes, Geschäftsführer Michael Edwards und Trainer Arne Slot an. Dabei geht es einerseits darum, ob Salah am Wochenende beim Heimspiel gegen Brighton wieder im Kader steht und andererseits auch darum, ob er in Liverpool überhaupt noch eine Zukunft hat. Diese stellte er mit seinen Aussagen am vergangenen Wochenende selbst infrage.

Sollte es zur Trennung kommen, werden die saudischen Vereine sofort an den Angreifer herantreten.

Peter Schneiter 11 Dezember, 2025 12:34